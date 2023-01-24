Skandalı ihbar eden sağlıkçı çifte dava açılmıştı, mahkeme kararını verdi

Konya’da 8 hastanın oksijen sistemindeki arıza nedeniyle öldüğünü öne süren sağlık çalışanları Ö.K. ve eşi S.K. ‘suç uydurma' gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandıkları davadan beraat etti.

Müslüm EVCİ

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Konya'da Meram Devlet Hastanesi Yazır Ek Binası'nda veri hazırlama memuru Ö.K. ve hemşire eşi S.K., 19 Temmuz 2020’de saat 01.00’den 05.00’e kadar hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 8 hastanın, oksijen sistemindeki arıza ve aksaklık nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

SAĞLIKÇI ÇİFTE DAVA AÇILMIŞTI

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları yalanlayarak sağlıkçı çift hakkında idari soruşturma başlatmış, sağlıkçıların görev yerini değiştirerek aylıktan kesme cezası vermişti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ise sağlıkçı çifte ‘suç uydurdukları gerekçesiyle' dava açılması için iddianame hazırlamıştı.

“BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR”

3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Ö.K. ve eşi S.K.’nin dün 15’inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkemede kendini savunan Ö.K., “Gelen raporun aleyhe kısımlarını kabul etmem. Raporda da belirtildiği üzere kamera görüntüleri olmadığından ve otopsi yapılamadığından soruşturma yapan müfettiş herhangi bir disiplin cezası öngörmemiştir. Bilirkişi raporu ile de o gece 6 ölü olduğu anlaşılmıştır. Atılı suçlardan beraatımı talep ediyorum” dedi.

S.K. ise, “Biz devlet memuru olarak yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİLER

Sağlıkçı çift ve avukatını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların suç işleme kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat karar verdi.

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