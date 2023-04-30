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Soba faciası: Anne tedaviye alındı, oğlu öldü

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Murat Erkol (46) hayatını kaybetti, annesi Fevziye Erkol (87) ise hastanede tedaviye alındı.

Yayınlanma: 13:47 - 30 Nisan 2023 Güncellenme:
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Soba faciası: Anne tedaviye alındı, oğlu öldü

Karşıyaka Mahallesi 2251’inci Sokak’ta müstakil evde oğlu Murat Erkol ile yaşayan Fevziye Erkol, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Fenalaşan anne Erkol, komşusuna giderek oğlunun uyanmadığını söyledi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları kontrolde Murat Erkolun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, anne Fevziye Erkol ise hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan anne Fevziye Erkolun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. (DHA)

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