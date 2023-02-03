Sokak ortasında çatışma: 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa’da husumetli iki aile arasında meydana gelen sokak çatışmasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.
Olay kentin Esentepe Mahallesi'nde bulunan Tarım Reformu İl Müdürlüğü önünde meydana geldi. Suruç İlçesi'nin Hecek Köyü'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki ailenin üyeleri burada karşılaştı. Grup arasında çıkan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.
Çatışmada, kimlikleri belirlenemeyen iki kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.