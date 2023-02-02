Soylu’dan kapatılan konsolosluk açıklaması: Psikolojik harp

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa ülkelerinin konsolosluklarının kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada "60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar" dedi.

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Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terör saldırısı uyarıları ve konsolosluk kapatma kararlarına” yönelik açıklamalarda bulundu.

“ULUSLARARASI BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

ABD’nin Türkiye’ye yaptığı güvenlik uyarısının ardından bazı ülkelerin başkonsolosluklarını kapattığını hatırlatan Bakan Soylu, “60 milyon turist hedefi koyduğumuz bir günde, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’ye karşı yeni bir psikolojik harp başlattılar. İstedikleri kişileri hapisten çıkaramayınca metnin altına imza atan büyükelçiler, Türkiye’ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler, şimdi Türkiye’ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız.” dedi