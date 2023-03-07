SÖZCÜ’nün ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı

SÖZCÜ’nün dehşet görüntüleriyle Türkiye'ye duyurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde hasar gören Özel Defne Hastanesi yoğun bakımında bulunan biri bebek 14 hastanın ölüme terk edilmesi Meclis gündemine taşındı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sağ olarak kurtarılan 5 hastanın akıbetini sordu.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ Muhabirinin Antakya'da Özel Defne Hastanesinde biri bebek 14 hastanın ölüme terk edilmesiyle ilgili ortaya çıkardığı skandal Türkiye'yi sarstı.

Sosyal medya platformlarında, birçok basın organı ve televizyonun da takipçilerine duyurduğu haberi TİP Milletvekili Ahmet Şık da, iki ayrı soru önergesiyle skandalı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılması talebiyle ayrı ayrı soru önergesi hazırlayan Şık, olaya ilişkin sorumluluğu bulunanlar hakkında soruşturma açılıp açılmadığını ve hayatta kalan hastaların akıbetini sordu.

AHMET ŞIK'TAN SOYLU VE KOCA'YA SORULAR

TİP İstanbul Milletvekili Şık, soru önergesinde hastanenin yoğun bakımında bulunan biri bebek 14 hastadan sadece 5'inin kurtarılabildiğine dikkat çekti, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılıp başlatılmadığını, ayrıca 8 Şubat'ta hayatta olduğu belirtilen 5 hastanın akıbetini de sordu.

Yoğun bakımdaki hastaların tahliye edilmeme nedenini de soran Şık, söz konusu hastanede kaç personel ve hastanın yaşamını yitirdiğinin de açıklanmasını istedi.

İlginizi Çekebilir Depremde '1'i bebek 14 hasta yoğun bakımda ölüme terk edildi' Tüyler ürperten görüntüler

İlginizi Çekebilir SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği o görüntülere tepkiler devam ediyor: Anlatılır gibi değil, anlaşılır gibi hiç değil..