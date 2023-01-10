Süleyman Soylu: Avrupa ve ABD pes etti

Avrupa ve ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede pes ettiğini öne süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rehabilitasyon ve tedaviye odaklandıklarını söyledi.

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Uşak’ta düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 120 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadelede bir taraftan arzla mücadele ettiklerini, bir taraftan da devletin bütün kurumlarının rehabilitasyon ve tedaviye odaklandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

– Avrupa ve ABD bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri çeşitli miktarlarda serbest bırakmışken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik bir anlayış sergilerken, biz hem büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz.

İNANCIMIZ TAM

– Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koymuşsak, koyuyorsak, bu irademizi devam ettiriyorsak, aynı şekilde uyuşturucuda da Allah’ın izniyle galip gelen biz olacağız. Buna olan inancımız da tamdır.

– Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Bu Kökünü Kurutma operasyonlarımız ülkemizin her noktasında devam edecek. (AA)