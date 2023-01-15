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Soylu: Ya ajandır, ya haindir, ya embesildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çok sert ifadeler kullandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:09 - 15 Ocak 2023 Güncellenme:
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Soylu: Ya ajandır, ya haindir, ya embesildir

İnsansız hava araçlarının Türkiye’nin terörle mücadele tarihini değiştirdiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, attığı tweet’te şu ifadeleri kullandı:

“Hele Bayraktar İHA, dünyanın önünde selam durduğu oyun değiştirici bir mucizedir. Saldıranlar, ya ajandır, ya haindir, ya embesildir… Ordumuza kimyasal silah iftirası atan bir kişiye ‘Geçmiş olsun’ diyebilen, bu sıfatların hepsini üzerinde taşır. Amerika’nın çocukları, çaresiz zübükler.”

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