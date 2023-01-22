Suriye’nin kuzeyin 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.”