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Suriye’nin kuzeyin 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Suriye’nin kuzeyin 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.”

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