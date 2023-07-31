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Sürücüsü son anda kurtarılan otomobil uçuruma düştü

Tokat'ta Furkan A. kullandığı aracın kontrolünü kaybedince kaza yaptı. Kaza sonrası otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumun üzerinde askıda kaldı. Sürücü Furkan A.'nın kurtarılmasının ardından uçurumdan düştü...

Yayınlanma: 09:53 - 31 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Tokat’a bağlı Aluç köyünden il merkezine giden Furkan A. (27) yönetimindeki plakalı otomobil, Çay Mahallesi Gedeağzı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak uçurumun kenarında asılı kaldı.

Sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Furkan A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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