Sürücüsü son anda kurtarılan otomobil uçuruma düştü
Tokat'ta Furkan A. kullandığı aracın kontrolünü kaybedince kaza yaptı. Kaza sonrası otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumun üzerinde askıda kaldı. Sürücü Furkan A.'nın kurtarılmasının ardından uçurumdan düştü...
Tokat’a bağlı Aluç köyünden il merkezine giden Furkan A. (27) yönetimindeki plakalı otomobil, Çay Mahallesi Gedeağzı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak uçurumun kenarında asılı kaldı.
Sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Furkan A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)