Suudi bakanın sözleri vatandaşı rahatsız etti: Bu kadar dibe düşeceğimizi düşünmezdik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) mevduat olarak 5 milyar dolar aktaracaklarını açıklayan Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, şimdi de ekonomik destek verdikleri “kırılgan” ülkeler arasında Türkiye’yi de saydı. Türkiye'nin geldiği duruma tepki gösteren vatandaş "Bunun da sorumlusu belli" dedi

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Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Suudi Arabistan Maliye Bakanı, 7 Aralık 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkesinin birkaç gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) mevduat olarak 5 milyar dolar aktaracaklarını açıklamıştı.

Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu İsviçre'nin Davos kentinde ABD merkezli Bloomberg TV'ye konuşan Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, ekonomik destek verdikleri “kırılgan” ülkeler arasında Türkiye'yi de saydı.

Sunucunun Pakistan'a Suudi Arabistan'ın desteğini sorması üzerine el-Cedan, sadece Pakistan'a değil Mısır ve Türkiye'ye de ekonomik destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Biz de İstanbul Mecidiyeköy’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “Suudi Maliye Bakanı El Cedan, Türkiye’yi kırılgan ülkeler arasında sayarak ekonomik olarak desteklenmesi gereken ülkelerden biri olarak gösterdi. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk döneminde hem Osmanlı’dan kalan borçlar ödenirken hem de bütçe fazla veriyordu. Nasıl hale geldik?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“YAZIK BU MİLLETE”

Ali Taşkıran: “Her şeyi, ekonomiyi çok bilenler var ya, O’nun yüzünden bu hale geldik. Başımızdaki ekonomist geçinenlerden dolayı bu hale geldik. (Ekonomik olarak) Dünyada görülmemiş bir şey yapılıyor. Yazık bu millete yazık.”

“BUNU DÜŞÜNMEZDİM”

Yunus Çivi: “Suudi Arabistan petrolle ekonomisini toparlamış bir ülke. Petrol de yenilenemeyen bir kaynak olduğu için onları 20-30 sene sonra göreceğim… Sonuçta ekonomilerini petrolle büyüttüler. Şu an kendimi kötü hissettim çünkü ekonomimizin bu kadar dibe düşeceğini, Suudi Ararbistan yetkililerinin ağzına laf vereceğimizi gerçekten düşünmezdim. Çok rahatsız oldum. Bunun da sorumlusu belli.”

“TÜRKİYE’YE LAF GELMESİNİ İSTEMEM”

Muhammer Kabil: “Ben Türkiye’ye laf gelmesini hiç istemem. Başka ülkelerin Türkiye’ye laf söylemeye hiç hakları yok. Böyle sözler beni çok üzüyor. Haberlerde seyrediyorum, üzülüyorum. Türkiye’min hiçbir zaman kötülenmesine etmiyorum, şahlanmasını istiyorum.”

“NEDEN BU HALE GELDİK DİYE ÜZÜLÜYORUM”

Halil Yücel: “Üzülüyorum gerçekten. Neden bu hale geldik diye üzülüyorum.”

“CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDAKİ POLİTİKALAR ŞU AN İZLENMİYOR”

Veli Karabıyık: “Bugün yaşadığımız sorunların nedeni, Atatürk’ün uyguladığı politikalardan uzaklaşmamız. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki politikalar şu anda izlenmiyor. Memleket iyi yönetilmiyor. Başka ülkelerden bu tür sözler duymak utanç verici… Onu bırak, Türkiye yol geçen hanına döndü. Bir Avrupa ülkesine gitmek için vize alamıyorsun ama valizini toplayan Türkiye’ye geliyor. Böyle bir ülke olur mu? Şu anda Türkiye’nin en büyük sorunu eğitim, en büyük belası cehalet.”

“BU TÜR AÇIKLAMALAR ALACAK BİR ÜLKE OLMAMAMIZ GEREKİRDİ”

Kerim Biricik: “Cumhuriyet’in ilk kurulduğu yıllarda Suudi Arabistan’a ihtiyacımız yoktu. Şu anda ihtiyacımız var. Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan bu tür açıklamalar alacak bir ülke olmaması gerekirdi. Dünyada ilk 10 ekonomi içindeysek, böyle bir şeye (paraya/desteğe) ihtiyacımız olmaması gerekir.”

“İNŞALLAH EN KISA SÜREDE BU YÖNETİMDEN KURTULURUZ”

Cemal Doğan: “Yolsuzluk almış yürümüş… Kim yolsuluk yaparsa onu ödüllendiriyoruz. Doğru bir yönetim yok. Halkı düşünen yok. Herkes cebini dolduruyor gidiyor. Ne olursa bu ülkeye oluyor… Yoksa bu ülke doğru dürüst yönetilse dünyanın en güçlü ülkesi olur. İnşallah en kısa zamanda bu yönetimden kurtuluruz, o zaman önümüz aydınlık olur, ekonomiz güçlenir.”

“ÜLKE İYİ YÖNETİLMEDİĞİ İÇİN BU HALE GELDİK”

Aydın Özdalga: “Ülke iyi yönetilmediği için bu hale geldik. Eğer sen ülkeni ya da bir firmayı iyi yönetmezsen onun finansal göstergeleri bozulur.”

“İKTİDAR BUGÜNE KADAR YAPILAN YANLIŞLARI ONARDI”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana uygulanan yanlış politikalarla bugüne geldik. Fakat son 20 yılı baz alırsak, mevcut iktidarın bugüne kadar yapılan yanlışları büyük ölçüde onardığını düşünüyorum. Fırsat verilirse daha da güzel yerlere getireceğine inanıyorum.”

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