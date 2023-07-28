Tahliye talebini reddeden kiracısının dükkanını kurşunlattı

İstanbul Kadıköy'de kiracısının dükkanını boşaltmasını isteyen mülk sahibi O.K., para karşılığı tahliye teklif etti. Kiracısının teklifi reddetmesi üzerine ise maskeli bir kişi göndererek dükkana ateş açtırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bulunan ve kuaför olarak işletilen dükkanın sahibi O.K., kiracısı Yunus Yiğit’in kirasına zam yapmak istedi.

ÖNCE PARA TEKLİF ETTİ SONRA TEHDİT ETTİ

Yiğit, zam talebini kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı. Dükkan sahibi O.K., bu kez dükkanı boşaltması için Yiğit’e para teklif etti. Yunus Yiğit bu teklifi de kabul etmeyince, O.K. dükkana 2 kişi göndererek sözlü tehditte bulundu.

BİR HAFTA SONRA SİLAHLI SALDIRI

Bir hafta sonra 25 Temmuzda saat 03.30 sıralarında yüzü maskeli bir kişi kuaför dükkanın önüne giderek tabanca ile iki el ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Kurşunlar camı delerek işyerindeki kombiye isabet etti.

Olay sırasında dükkanda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kiracı Yunus Yiğit, mülk sahibi O.Kden şikayetçi oldu. Saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“DÜKKANIM TAHRİBAT İÇİNDE”

Kuaför Yunus Yiğit, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Benim kira bedelim o dönem 2 bin 500 lirayken benden direkt 8 bin ile 10 bin arası talepte bulundu. Ben de bunu ödeyemeyeceğim için reddettim, sonuçta esnafız ve kazancımız belli. O da dükkandan çıkmamı istedi.

Amacı burayı yüksek kira gösterip satmak. Kendisi emlakçı, alım satım yapıyor. Bana belli bir para vermeyi teklif etti, vereceği para ile ben dükkan açamam.

Evimde uyuyordum, uyurken esnaf arkadaşlarım beni aradılar. Ağabey, dükkanın silahla kurşunlandı dediler. Olay yeri inceleme geldi, 2 kurşun atılmış. Dükkanımın birçok yeri tahribat içinde”

“MÜŞTERİLER KORKUYOR”

Yiğit, “Ben esnafım kimseyle kavgam yok. Mal sahibim 2 kişi göndermişti, onlar ilk etapta burayı almak istediklerini söylediler. Mal sahibinin vermiş olduğu rakamı kabul et, etmezsen bizden o kadarını da alamazsın dediler. Kendilerine mal sahibi ile mahkemelik olduğumuzu, ne karar gelirse ona razı olacağımı söyledim.

Bunlar beni birkaç defa daha rahatsız ettiler. Tahmin ediyorum, mal sahibi bunları yönlendirdi. Sonra dükkanım kurşunlandı. Sonuçta can güvenliğim yok, korktum. Dükkanda kalsaydım, kurşunlardan biri bana isabet etmiş olsa ne olacaktı? Camdaki kurşunu görünce müşteriler korkuyor. Kafasına bu sıcak havada kapüşonlu, kendini gizler vaziyette, elinde telefonla dükkanı gösteriyor, sonra 2 el ateş edip kaçıp gidiyor” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Kiracı ev sahibi tartışmasında yine kan aktı...

İlginizi Çekebilir Bursa'da dükkanını boşaltmayan kiracısını tabancayla göğsünden vurdu