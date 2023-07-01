İstanbul’da bir acayip taksi yolculuğu…

İstanbul Küçükçekmece'de bir taksi şoförü Sefaköy'de bir adrese gitmek isteyen müşterisini Beylikdüzü'nde otobüs durağına bırakmayı teklif etti. Müşteri adrese gitmekte ısrarcı olunca ikili arasında tartışma çıktı. Müşteri cep telefonu kamerasını açınca tavır değiştiren taksici "tamam tamam ben kendimi yaktım" dedi.

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D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde dün öğle saatlerinde bir kişi, 34 TJN 99 plakalı taksiye binerek Sefaköy’de bir adrese gitmek istedi.

Taksici seyir halindeyken Beylikdüzü yönüne gideceğini söyleyerek müşteriyi otobüs durağına bırakacağını belirtti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri cep telefonu ile kayıt almaya başladı.

KAYDA ALINCA TAVIR DEĞİŞTİRDİ

Bu andan sonra tavır değiştiren sürücü müşteriyi istediği yere götüreceğini söyledi. Müşterinin ‘Dur diyorum sana’ sözlerine rağmen durmayan taksi şoförü ‘Tamam tamam seni Sefaköy’e götürüyorum’ diye cevap verdi.

“BEN KENDİMİ YAKTIM”

Müşterinin yol kontrolü yapan polisler ekiplerinin yanında durmasını istediği taksi şoförü uyarıları dinlemeden yoluna devam etti.

Müşterinin ‘Polisten niye kaçıyorsun?’ sorusuna bir kez daha ‘Ben kendimi yaktım tamam Sefaköy’e götürüyorum seni’ diye cevap veren şoför taksiyi sürmeye devam etti.

Tartışma sonucu taksici, müşteriyi istediği adrese bıraktı. Yaşananlar müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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