Taksim’de 1 Mayıs’a katılanlar hakim karşısına çıktı

Geçen yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'de yürüyüş yapmak isteyenler hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklardan Cihan Uyanık "Polisin hiçbir uyarısı olmadan gözaltına alındık. Yasaklama kararlarının tamamen politik olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Geçen yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Şişli'den Taksim'e yürümek isteyenlere polis müdahale etmiş ve yürüyüşe katılanları gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan 15 kişi hakkında 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan dolayı dava açıldı.

Davanın ilk duruşması 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanıklardan Tanya Göyük, “Herhangi bir ihtar olmadı, anayasal hakkımızı kullandık ve yürüyüş gerçekleştirdik. Sonra yaka paça gözaltına alındık, darp edildik” derken Cihan Uyanık şöyle konuştu:

YASAKLAMA KARARI POLİTİKTİ

“Her yer Taksim her yer direniş, yaşasın 1 Mayıs, Gezi onurumuzdur sloganlarını attım. Polisin hiçbir uyarısı olmadan gözaltına alındık. Yasaklama kararlarının tamamen politik olduğunu düşünüyorum. Bu düzenin sürmesinin tek yolu da emeğin ve emekçilerin yasaklanmasıdır. Patronların yenileceğinden ve işçi sınıfının kazanacağından eminim. O nedenle 1 Mayıs yasağını tanımayarak eyleme katıldım.”

Sanıklardan Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüsü Perihan Koca ise şunları söyledi:

“Anayasal hakkımı kullandım. 1 Mayıs işçilerin bayramıdır. Taksim’in yasaklanamayacağı uluslararası kararlarla da tescil edilmiştir. Bu ülkenin bir anayasası vardır. Bu anayasa bize valilik gibi kurumların 1 Mayıs’ı yasaklayamayacağını gösterir. O gün herhangi uyarı yapılmadan kolluk kuvvetleri tarafından işkenceye uğradık. Bizzat benim omzum çıkarıldı.”

Hakimle, Koca arasında tartışma yaşandı. İfadelerin ardından duruşma ertelendi.

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