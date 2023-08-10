Taksim’de dolar dağıtanlar gözaltına alındı

Taksim'de dolar dağıtan maskeli sosyal medya fenomenlerine İstanbul Emniyet'i operasyon yaptı. Gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kendilerini Fergio House olarak tanıtan yüzleri maskeli bir grup İstiklal Caddesi’nde havaya dolar saçarak o anları kayda almış daha sonra çekilen görüntüleri “Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek” notuyla paylaşmıştı.

Bazı vatandaşların havaya atılan dolarları kapmak için yarıştığı görüntüler kısa sürede yayılmış ve büyük tepki çekmişti.

Tepkiler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kimlik ve adres tespiti yapılan gruba dün baskı düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 13 şüpheli yakalanırken adreste yapılan aramalarda üzerinde ‘geçersiz’ ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi.

Haklarında “Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla işlem yapılan 13 şahıstan biri işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 12 kişinin adliyedeki işlmeri sürüyor.