Tek zarfla oy kabinine girdi, sandığa çift zarf attı
Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde, Yalova Çınarcık'ta tek zarfla oy kabinine giren bir kişinin sandığa çift zarfla oy attığı tespit edildi. Çift zarfla oy kullanan M.D., hakkında tutanak tutuldu.
Yalova’da Cumhurbaşkanı 2.tur seçimi için oy kullanan bir kişi sandığa iki zarf attı.
SANDIĞA ÇİFT ZARF ATTI
Yalova merkez Çınarcık ilçesinde, Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulunda 1033 nolu sandıkta oy kullanmak için tek zarf ile kabine giren M.D., sandığa çift zarf attı.
Olayı farkeden sandık görevlileri, usulsüz oy kullanımı ile ilgili tutanak tuttu.