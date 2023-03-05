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TEM’de zincirleme kaza, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde farklı noktalarda meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Yayınlanma: 11:40 - 05 Mart 2023 Güncellenme:
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Otoyolun İstanbul istikameti Çenedere viyadüğü mevkisinde yolcu otobüsü, kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda yaralılar olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Birbirine yakın noktalarda meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, farklı güzergahlardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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