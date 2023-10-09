Temelden çatıya skandal! 60 kişiye mezar olmuştu

Diyarbakır’da 6 Şubat depreminde yıkılan ve 60 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan Yoldaş apartmanıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Bilirkişi raporuna göre bina çürük, ruhsatsız, imara aykırı ve kaçak olarak inşa edildi...

Özgür CEBE

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Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi’nde yıkılan 11 katlı “Yoldaş apartmanı”yla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 60 kişiye mezar olan binayla ilgili İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nden alınan bilirkişi raporunda kusurlu görülen müteahhit Sadullah Yoldaş hakkında iddianame hazırlanarak Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

HAYALET APARTMAN: ADI VAR, BELGE VE KAYIT YOK

İddianamede, binanın doğalgaz projesinin dahi onaysız olduğu, 1/1000 imar uygulama planı olmayan, inşaat aşamasında plansız bir süreç izlendiği ifade edildi. Deprem sonrası Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak binanın inşaat aşamasına dair arşiv kayıtlarının istendiği, ancak gelen cevapta Yoldaş apartmanı ile ilgili arşivde hiçbir bilgi, belge ve kayıt olmadığı bildirildi.

Bağlar Belediyesi de savcılığa verdiği cevapta, binanın ruhsat ve eklerinin bulunmadığı gibi mimari ve statik projesinin olmadığı, herhangi bir denetim ve incelemeye tabi olmadığı ifade edildi. Bina altındaki dükkânlarda işyeri açma ruhsatı bulunmadığı, dükkânların kurulumunda herhangi kolon ve kiriş kesimi ile tadilat değişikliği yapıldığına dair başvuru kaydı olmadığı kaydedildi. Belediyenin cevap yazısında DASK sigortası başta olmak üzere binaya dair hiçbir kayıt arşivlerde olmadığı belirtildi.

TÜBİTAK RAPORU: ZEMİNDE KUM, ÇAKIL VE ÇOK ÇATLAK VAR

İddianamede 9 Eylül Üniversitesi’nden aldırılan bilirkişi raporundaki tespitlere de yer verildi. Buna göre, bina zemininde yapılan incelemede donatı filizlerinin yerinde olduğu ve kolon kesildiğine dair bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı. Binanın taşıyıcı kolon ve kirişlerinin mevzuata aykırı, standartlar dışında inşa edildiği belirlendi. Apartmanın kurulu olduğu zeminin de TÜBİTAK yer bilimleri araştırma grubunca incelendiği, hazırlanan raporda zeminde çok sıkı kum, çakıl, sert kil tabakaları ve birbirinden ayrışmış çok çatlaklı zayıf kayalar tespit edildiğine dikkat çekildi.

BETON STANDARTI 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE BİLE UYMUYOR

Enkazdan alınan beton karot numunelerinin test edildiği, 1975 yılındaki deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı olan C-14 standardını dahi sağlamadığı, kullanılan betonun incelenmesinde standartların altında kaldığı belirtildi. Betonda yoğun kum, çakıl ve çimento hamurundaki yetersiz aderans nedeniyle betonun dayanım mukavemetinin düşük olduğu vurgulandı. Bu yetersizliklerden kaynaklı olarak deprem anında betonun donatı ile birlikte çalışmasının engellendiği, enkazdaki betonlarda özellikle iri taş ve çakıl tanelerinin yuvalarından kolaylıkla söküldüğü bilgisine yer verildi.

“BEN DE O BİNADA OTURUYORDUM GAYET SAĞLAM YAPTIM”

İddianamede, müteahhitin ifadesine de yer verildi. Sadullah Yoldaş, binayı 1993 yılında inşa ettiğini belirterek, “Ben de 7 yıl öncesine kadar bu binada oturuyordum. Binada kendim de yaşayacağım için o günün koşullarına göre 145 ton demir, tonlarca çimento kullandım. O dönemin şartlarına göre binayı gayet sağlam yaptığımı düşünüyorum. Vicdanen de çok rahatım. Ama ölümlerden dolayı çok üzgünüm. Bina yönetimi 3500 TL karşılığında eski kapıcı dairesini işyerine kiraya vermişler. Son 5 yıldır Yoldaş apartmanının önünden bile geçmedim. Binanın yıkılmasında bir kusurum yoktur” dedi.

DENETİMSİZ, YETERSİZ VE UYGULAMA HATALARIYLA DOLU

İddianamede binaya ait statik-betonarme proje, hesap raporu ve uygulama çizim paftaları bulunmadığı belirtildi. Binanın ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edildiğine işaret edilen iddianamede, malzeme yetersizliği, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz yapıldığı için yıkıldığı sonucuna varıldığı kaydedildi. Rapordan da anlaşıldığı gibi, tüm bu etkenlerden binanın müteahhidi Sadullah Yoldaş'ın sorumlu olduğu bildirildi.

SONUCU ÖNGÖRMESİNE RAĞMEN BİNAYI ÇÜRÜK YAPTI

Savcılık iddianamenin sonuç bölümünde, yıkım sonrası havadan ve karadan çekilen fotoğraf ve görüntüler ile resmi kurumlarla yapılan yazışmalar, alınan bilirkişi raporları ile dosyanın bir bütün olarak incelenmesinde müteahhit Sadullah Yoldaş'ın bina yapmaya elverişsiz malzemeler kullanarak projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bina inşa ederek her ne kadar bu sonucun gerçekleşmesini istememiş olsa da, sonucu öngörmüş olmasına rağmen çürük bina inşa ederek 60 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanmasına neden olduğu için 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.