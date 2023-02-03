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Temizlik yaparken 11. kattan düştü

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde temizlik yaptığı binanın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

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Temizlik yaparken 11. kattan düştü

Emine Gök, (45) Haydarbey Mahallesi’nde temizlik yapmak için geldiği 12 katlı binanın 11. katındaki dairenin camlarını silmek isterken dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Gök’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası Gök’ün cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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