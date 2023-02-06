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THY’den deprem bölgesine ek sefer 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki depremin ardından Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine ek seferler düzenleyecek.

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THY’den deprem bölgesine ek sefer 

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine ek seferler düzenleyeceğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz” dedi. (DHA)

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