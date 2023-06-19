TKP’den Merkez Bankası önünde eylem

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü bugün Merkez Bankası önünde eylem yaptı. Polisin müdahale ettiği eylemde 20 parti üyesi gözaltına alındı.

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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek için Merkez Bankası önünde eylem düzenledi.

“Halkı yoksullaştıranlardan hesap soracağız” sloganıyla yapılan eyleme polis müdahale etti. Grupta bulunanlardan 20’si gözaltına alındı.

“İKİSİ DE ABD’NİN EMİR ERİ”

TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, yaptığı açıklamada,” Halkı gün gün yoksullaştıran, patronlar ne emrediyorsa onu yapanlardan hesap sormak için buradayız. Günlerdir Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan güzellemelerini izliyoruz. Sadece Cumhur İttifakı ve yandaşları değil, aynı ismi, Mehmet Şimşek'i Hazine'nin başına geçirmek için türlü görüşmeler yapan Millet İttifakı da bu güzellemelerin bir parçası. Diyorlar ki piyasanın gerçekleri yapılıyor artık, güven vereceklermiş, ABD bizimle daha iyi ilişkiler kuracakmış bu sayede, patronlar daha rahat olacakmış, liyakat sahibi isimler göreve gelmiş. Bu masallara karnımız tok, hem Şimşek hem Hafize Gaye Erkan patronların, ABD’nin emir erleri, ikisi de tarikatçı, ikisi de patron dostu. Onların önemsediği tek şey kendi koltukları, patronların daha da zenginleşmesi için ellerinden geleni artlarına koymamak. İşte tam da bu yüzden buradayız” dedi.

TKP, eylemin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, gözaltına alınan üyelerinin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

“HALKIN BAŞINA GELECEKLERDEN HİÇ SÖZETMİYORLAR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkı soyanlardan, biz emekçileri her geçen gün daha da yoksullaştıranlardan hesap sormak için Merkez Bankası önündeydik.

Amerika'dan Merkez Bankası Başkanı, İngiltere'den Ekonomi Bakanı getirip günlerdir öve öve bitiremeyenler halkımızın başına geleceklerden hiç söz etmiyor!

Onlar saraylarında, holdinglerinde, makam koltuklarında keyif yaparken, halkın elini kolunu bağlayarak oturacağını sananlar yanılıyor. Memlekete sahip çıkmak için işte buradayız!

Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!”