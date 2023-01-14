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TTB’den maske uyarısı

Covid-19 salgınının bitmediğini vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yüksek riskli durumlarda maske takılması gerektiği uyarısını hatırlatarak, vatandaşları maske takmaya davet etti.

Yayınlanma: 14:42 - 14 Ocak 2023 Güncellenme:
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TTB’den maske uyarısı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 salgınının henüz bitmediğine dikkat çeken TTB, şu uyarılarda bulundu:

Covid-19 bitmedi. Dünya Sağlık Örgütü, Omicron alt varyantı XBB.1.5 için vaka sayılarının artması nedeniyle yüksek riskli durumlarda maske takılması gerektiğini açıkladı ve ülkeleri Covid-19 verilerini bildirmeye devam etmelerini istedi.

TTB olarak toplumu maske kullanmaya ve kapalı ortamları havalandırmaya, riskli grupları son 6 ayda aşılanmış olmaya, Sağlık Bakanlığı'nı da son gerçek güncel verileri toplumla paylaşmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.

 

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