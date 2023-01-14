TTB’den maske uyarısı
Covid-19 salgınının bitmediğini vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yüksek riskli durumlarda maske takılması gerektiği uyarısını hatırlatarak, vatandaşları maske takmaya davet etti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 salgınının henüz bitmediğine dikkat çeken TTB, şu uyarılarda bulundu:
Covid-19 bitmedi. Dünya Sağlık Örgütü, Omicron alt varyantı XBB.1.5 için vaka sayılarının artması nedeniyle yüksek riskli durumlarda maske takılması gerektiğini açıkladı ve ülkeleri Covid-19 verilerini bildirmeye devam etmelerini istedi.
TTB olarak toplumu maske kullanmaya ve kapalı ortamları havalandırmaya, riskli grupları son 6 ayda aşılanmış olmaya, Sağlık Bakanlığı'nı da son gerçek güncel verileri toplumla paylaşmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.