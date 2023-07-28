Türk helikopteri Yunanistan’da düştü, 5 yaralı
Paros Adası’ndan Bodrum'a gelirken Yunanistan’ın Samos Adası’na yakıt ikmali için inmeye çalıştığı sırada pilotun kontrolünden çıkan helikopter düştü. Helikopterdeki beş kişi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Türk şirketi Mavi Air’e ait TC-HMV tescilli helikopter bugün sabah saatlerinde Samos Havaalanı’na inmeye çalıştığı sırada düştü.
Edinilen bilgiye göre beş kişi ile Paros Adası'ndan havalanan helikopter Bodrum rotasında ilerlerken, Samos Havaalanı’nda yakıt ikmali yapmak istedi.
Piste inişe geçtiği sırada dengesi bozulan helikopter burun üstü piste düştü.
İTFAİYE DERHAL MÜDAHALE ETTİ
Havaalanı itfaiyesinin hemen müdahale ettiği, yangın çıkmaması için köpük sıktığı helikopterdekiler tahliye edildi.
Milliyetleri öğrenilemeyen yolcular ve pilotun kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı, tedbir adaçlı Samos Vaty hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili olarak Yunan makamları tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.