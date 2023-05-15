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Türkeş kardeşler iki farklı partiden Meclis’e girdi

YSK henüz sonuçları kesinleştirmese de Türkeş ailesinden iki isim faklı partilerden Meclise girmeye hak kazandı.

Yayınlanma: 14:52 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Türkeş kardeşler iki farklı partiden Meclis’e girdi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’in çocukları babalarının partisinden olmasa da TBMM çatısı altında farklı partilerde siyaset yapma hakkını elde etti.

AKP’den Ankara 1’inci Bölge 1’inci sırada aday olan Tuğrul Türkeş ve İYİ Parti Adana listesinden seçime giren kardeşi Ayyüce Türkeş milletvekili oldu.

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