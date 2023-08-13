Ukraynalı milyarder ultra lüks yatı ile Bodrum’da

Ukraynalı dünyaca ünlü milyarder ve eski Ukrayna Başbakan Yardımcısı Valeriy Khoroshkovskyi, ailesi ile birlikte 180 milyon dolarlık ultra lüks motor yatı ile Bodrum’a geldi.

Yaşar ANTER

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Standart boyut

Göcek koylarından başlayan tatilini eşi ve üç çocuğu ile birlikte Bodrum koylarında sürdüren Valeriy Khoroshkovskyi‘nin “Energy” isimli 90 metre uzunluğundaki motor yatı Yalıkavak Mahallesi Koyunbaba Koyu’na demirledi.

KORUMALAR EŞLİĞİNDE SU SPORU YAPTILAR

Demirleyen yattan sabah erken saatlerde eşi ile birlikte sürat teknesine binerek Bodrum koylarını dolanan Ukraynalı milyarderin çocukları ise bol bol jet ski, su jeti ve su sporları yaptı.

Ukrayna'nın güçlü siyasi isimlerinden ve metal sektörünün önde gelen isimlerinden Valeriy Khoroshkovskyi ve ailesi su sporları yaparken korumaların da sürat tekneleri ile bölgede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

“KAMU GÖREVİNDEYKEN ZENGİN OLDU” İDDİASI

Valeriy Khoroshkovskyi, iş insanlığının yanında Ukrayna’nın istihbarat servisi başkanlığı, maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerini de yürüttü.

Ukrayna ve Doğu Avrupa medyasına göre Ukrayna’nın en zengin insanlarından biri olan Khoroshkovskyi’nin kamu görevindeyken medya ve metalürji endüstrilerinde büyük hisse elde ettiği konuşuluyor.

Khoroshkovskyi hakkındaki iddialarla ilgili geçmiş yıllarda “Hiçbir siyasi etkisi olmayan orta ölçekli işletmelerim vardı. Siyaset sayesinde işim için bir şeyler kazandığımı ya da iş sayesinde herhangi bir siyasi avantaj elde ettiğimi söyleyemem.” demişti.

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