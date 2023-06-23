‘Utanç davası’ sanığı şikayetçi olmuştu, savcı kararını verdi

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin yargılama devam ederken, sanık Gümüşel, H.K.G.’nin ifadesini yönlendirdiği iddiasıyla psikolog hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, psikolog hakkında takipsizlik kararı verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin davada psikolog olan görev yapan N.S.D.'nin, kızı H.K.G.'nin ifadesini yönlendirdiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Takipsizlik kararında, Yusuf Ziya Gümüşel'in Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılandığı, davada psikolog olarak görev yapan N.S.D.'nin yetkisini ve görevini kötüye kullanarak H.K.G.'nin beyanını yönlendirdiğini ileri sürerek şikayetçi oldukları belirtildi.

PSİKOLOĞUN DELİL NİTELİĞİNE SAHİP OLDUĞU BELİRTİLDİ

Takipsizlik kararında, yargılaması devam eden bir konu hakkında delil niteliği taşıyabilecek içeriğe sahip psikolog N.S.D.'nin soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki işlemleri ile değerlendirmelerinin, halen devam eden yargısal süreç dikkate alınarak yargılamayı yapan mahkemenin takdir ve değerlendirmesine ilişkin olduğu ifade edildi.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNDAN BAHSEDİLEMEZ”

Kararda, yargısal süreç kesin hükme dönüşmeden ve mahkemenin buna ilişkin gerekçeli kararı beklenilmeden psikoloğun iftira ya da memuriyet görevini kötüye kullanmak suçunu işleyip işlemediğinden bahsedilemeyeceği aktarıldı.

Aksinin kabulü halinde, bir soruşturma ya da kovuşturmada tanık, bilirkişi, sosyal güvenlik uzmanı gibi sıfatlarla dinlenilen, ihtisas sahalarına ilişkin rapor temin edilen kişilerin, yargılama sonucu beklenilmeksizin görevlerini ihmal ettikleri veya kötüye kullandıkları gibi bir ithamın doğmasına sebebiyet verilebileceği vurgulandı.

ADİL YARGILANMA HAKKI VURGUSU

Yargılama sonucu beklenmeden işlem yapılmasının Anayasa'da yer alan adil yargılanma hakkının ihlaline de sebebiyet verebileceği belirtilerek, “görevi kötüye kullanma” suçundan kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

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