Vahap Seçer’den sert tepki: Bunu bize reva görenleri Mersinliler asla unutmaz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na da alınmasına rağmen Mersin Metrosu projesinin 17 aydır bir bakanlığın imzasına takılmasına tepki gösterdi. Seçer, "Bir de çıkıp 'Hangi projenizi engelledik' diyorsunuz. Bunu bize reva görenleri Mersinliler asla unutmaz” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı'nda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yer alan Mersin Metrosu projesinin dış kaynak finansmanına yönelik işlemlerin ilgili bakanlıkta bekletilmesine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer sert tepki gösterdi.

BU YIL DA YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Mersin Büyükşehir Belediyesinin metro projesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yatırım programına alındı ancak projeye finansmanı için gereken dış kredi onayı imzası 17 aydır Hazine Bakanlığı'ndan çıkmadı. Mersin Metrosu projesi, 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınmış, metronun temeli de geçen yıl atılmıştı. Ancak projenin finansmanı için gereken kredi onayının Hazine ve Maliye Bakanlığından bir türlü gelmemesi nedeniyle yapımda beklenen hız yakalanamadı. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de dün yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan programda Mersin Büyükşehir Belediyesinin metro projesi de yer aldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Başkan Vahap Seçer, metro projesinde 17 ay gecikmeye neden olan bu duruma sosyal medya hesaplarından yaptığı bir açıklama ile tepki gösterdi. Seçer, “Mersin Metrosu 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda yer aldı. Mademki programa aldınız, yapımı sürerken kredi kullanım onayını Hazine ve Maliye Bakanlığı 17 aydır niye vermiyor? Bir de çıkıp, “Hangi projenizi engelledik” diyorsunuz. Bunu bize reva görenleri Mersinliler asla unutmaz” ifadelerini kullandı.

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