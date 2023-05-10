Vahşet! Eşini keserle döverek öldürdü

Antalya'da kavga ettiği eşi Saibe Akdağ'ı (37) keserle döverek öldüren Ercan Akdağ (39), çağırdığı sağlık ekiplerine de eşinin düştüğünü söyledi. Gözaltına alınan Akdağ, polisteki sorgusunda suçunu itiraf edince tutuklandı.

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Aksu Gençlik Merkezi’nde çalışan Saibe Akdağ ile eşi Ercan Akdağ arasında Macun Mahallesideki evlerinde 6 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ercan Akdağ, evdeki keserle eşine vurdu. 3 çocuk annesi Saibe Akdağ kanlar içinde yere yığılınca Ercan Akdağ, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp sağlık ekibi çağırdı.

Akdağ, eve gelen sağlıkçılara, eşinin düştüğünü ve kafasının kırıldığını söyledi. Saibe Akdağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akdağ’ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak sorgulanan Ercan Akdağ, kavgada eşi Saibe Akdağ’ı keser ve sapıyla dövdüğünü itiraf etti. Ercan Akdağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“YETİMDİ, 3 ÇOCUĞU DA YETİM KALDI”

Saibe Akdağ’ın teyzesinin eşi Cevdet Başkan, “Öncelikle artık kadın cinayetlerine dur demek istiyorum. Eşimin öz yeğeni, eşi tarafından keser sapıyla ve başka cisimlerle vahşice öldürüldü. Biz bu haberi aldığımız zaman tüm ailece parçalandık. Çocuğumuzun suçu sadece çalışmak ve 3 çocuğuna bakmaktı. Eşi ise onun getirdiğini yiyip, onun kazancıyla geçiniyordu. Her gün evde sıkıştırılıp, bir bahaneyle dövülüyormuş çocukcağız. Zaten yetimdi, 3 çocuğu da yetim kaldı. Bu canavarın en büyük cezayı almasını bekliyorum. 3 çocuğunu şu an devletimiz almış. Cenazesini Antalya’da, babasının mezarının yanına defnettik” dedi. (DHA)