Valiliğin Erdoğan propagandasına tepki yağdı: Az kaldı…

Muğla Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabı ve internet sitesinde yayınlanan Erdoğan mitingine ait fotoğraf ve videolara siyasilerden tepki yağdı.

Yaşar ANTER

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Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından Muğla Valiliği'nin resmi Twitter hesabından ve internet sitesinden yayınlanan Erdoğan mitingine ait fotoğraf ve videolar krize neden oldu.

VALİLİĞİN VİDEOSUNDA AKP REKLAMI

Muğla Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Erdoğan'ın konuşmalarına ve sık sık AKP'lilerin görüntülerine yer verildi.

Valilik sayfasından yayınlanan haber ve fotoğraflarda ise Erdoğan'ın CHP lideri ve altılı masaya sert sözlerle yüklendiği ve bu ifadelerin valiliğin sayfasından aynen yayınlandığı görüldü.

BUNLAR ANAYASAYI DA HİÇ OKUMAMIŞLAR”

Erdoğan, Muğla konuşmasında altılı masaya da değinerek, “Bir masa kurmuşlar, etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş çekiyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar Anayasa'yı da hiç okumamışlar. Sen nasıl oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin hâlde nasıl oluyor da ‘hemen seçime gideriz' diyorsun? Neyse, olanlar oldu. Bunların, ‘Allah bir' dediğine inanın, başka hiçbir şeye inanmayın. Çünkü Allah bir” dedi.

“CUMHURBAŞKANI PARTİLİ OLURSA…”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı partili olursa, valiler de partilerin il başkanı gibi davranır demiştik. Vali Orhan Tavlı’ya bu hatırlatmayı yapmamız zorunluluk oldu. Muğla Valisi olduğunuzu unutmayın, AKP’ye hizmet etmek istiyorsanız, buna uygun makamlar var, valilik bunlardan biri değil.

“ARTIK TUZ KOKTU; PARTİZANLIK HER YERİ SARDI”

Paylaşıma tepki gösterenlerden biri de İYİ Parti Sözcüsü, Genel Başkan Başdanışmanı Kürşat Zorlu oldu. Twitter hesabından ‘Azkaldı’ etiketiyle tepkisini dile getiren Zorlu “İYİ Parti ve Genel Başkanımız Meral Akşener en başından bu ucube sistemin karşısında dimdik durdu. Artık tuz koktu; partizanlık her yeri sardı! Devletin valilerinin parti ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlarımıza aşkla hizmet edeceği, devlete ciddiyetin geleceği günlere #AzKaldı!” dedi.

“DEVLETİN DEĞİL AKP'NİN VALİSİ”

CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada Muğla Valiliği'nin sitelerinden ve sosyal medyasından yapılan Erdoğan ve AKP reklamının kabul edilemez olduğunu belirterek

“Vali devletin değil AKP'nin valisi olmuş. Bir ilçede kaymakam ilde vali devleti temsil eder. Ancak burada vali devletin valisi olmaktan çıkmış AKP'nin valisi olmuş. Bu bir toplu açılış töreniydi Erdoğan ve AKP'nin reklamına dönüştü. Valilik de buna alet oldu. CHP iktidarında bu böyle olmayacak. Devlet devletin memuru temsil ettiği kurumun dışında hareket etmeyecek. Kaldı ki dün bütün kurum amirlerini memurlarını toplayıp mitinge getirmişlerdi. Cumhurbaşkanı'nın toplu açılış töreni, AKP reklamına dönüştü, kesinlikle doğru bulmuyoruz” dedi.