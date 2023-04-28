Valilik, kamu araçlarını Erdoğan’ın ziyaretine tahsis etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu ziyaretinde görevlendirilmek üzere Ordu valiliği tarafından kamu araçları ayarlandığı ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

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4 Mayıs günü Ordu’ya gelmesi beklenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için Ordu valiliği seferber oldu. Kamu kurumlarına ve AKP’li belediyelere gönderilen yazıyla Erdoğan’ın ziyaretinde görevlendirilecek kamu araçlarının listesini gönderdi.

“Cumhurbaşkanı ziyareti araç bilgi tablosu” başlığıyla gönderilen yazıda, “Sayın yetkili, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyareti kapsamında araç bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumunuz envanterine kayıtlı araç bilgilerine ilişkin tablo ekte gönderilmiştir” denilerek değişiklik varsa güncellenmesi istendi.

“DEVLETİ AKP’YE HİZMET EDEN Bİ DURUMA SOKTULAR

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Valiliği’nin çok sayıda kamu aracının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde görevlendirilmesine tepki göstererek şunları kaydetti:

*Devleti halka hizmet eden değil AKP'ye hizmet eden bir duruma soktular. Erdoğan'ın mitinginde kamu araçlarını kullanmak için devletin valisi seferber olmuş kamudan araç topluyor.

*Listelerde yüzlerce aracın bu iş için ayrıldığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde de be depremde ne de orman yangınlarında nedense kullanılmayan uçakların seçimlerde seferber edildiği hatta sayısının artırılması için kiralama yoluna gidildiği ortaya çıkmıştı.

*Zabıta, belediye ve itfaiye ekipleri, vinç ve araçları direk tepelerine AKP ve Erdoğan posterleri asıyor. Tüm bunları yapıyorlar çünkü ateş bacayı sardı. Kaybedeceklerini gördüler akıllarına geleni deniyorlar.

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