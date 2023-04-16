Vatandaştan AKP’li adaya: Gözünü toprak doyursun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi öncesinde Malatya’da bir vatandaş, AKP 2. sıra milletvekili adayı İhsan Koca’ya tepki gösterdi. Vatandaş, il başkanlığından ayrılarak aday olan Koca’ya, "Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter" diye seslendi.

Evren DEMİRDAŞ

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Malatya'daki deprem konutları temel atma ve bin 442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkanın anahtar teslim töreni programında yüksek sesle dile getirilen bir tepki dikkati çekti.

Miting öncesi alanda bulunan bir vatandaş polis bariyerlerinin ilerisindeki AKP 2. sıra milletvekili adayı ve önceki İl Başkanı İhsan Koca'ya tepki gösterdi.

“BURASI SENİN BABANIN KOLTUĞU DEĞİL”

Vatandaş Koca'ya, “Burası senin babanın koltuğu değil. Reise gerekeni söyledik. Seni istemiyoruz. Yeter. Toprak senin gözünü doyursun” diye seslendi.

İhsan Koca'ya tepki gösteren vatandaş çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilerek miting alanından uzaklaştırıldı.

İhsan Koca, 17 Mayıs 2018 tarihinden bu yana AKP Malatya İl Başkanı olarak görev yapıyordu. Koca, mevcut milletvekili Bülent Tüfenkçi'nin ardından 2. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

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