Yağlı direk yasaklandı, gerekçesi şaşkına çevirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz'da kutlanacak olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kaymakamlık tarafından 3 Temmuz'a ertelendi. Bölge Liman Başkanlığı’nın önerisi ve Kaymakamlığın onayıyla her yıl yapılan yağlı direk yarışları ise kaldırıldı. Kaldırılma gerekçesi ise bir hayli ilginç...

İsmail AKDUMAN

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz’da kutlanması planlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kaymakamlık kararıyla 3 Temmuz’a ertelendi. Her yıl geleneksel olarak yapılan yağlı direk yarışları da Bölge Liman Başkanlığı'nın önerisi ile yine kaymakamlık tarafından kaldırıldı.

Yarışmanın kaldırılmasının gerekçesi ise direğe sürülen gres yağının denizi kirletmesi olarak gösterildi.

“HALKIMIZI ÜZDÜ”

Alınan karara tepki gösteren Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “1 Temmuz 1935 tarihinden itibaren kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milli bir bayramdır. Karadeniz Ereğli, doğal limanı ve coğrafi konumu itibariyle de bir denizci kentidir. Yağlı direk yarışları ise bizim çocukluğumuzdan beri süre gelen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları geleneğimizdir. Pandemi sürecinde ara verilen bu kutlamaların, bugün hiçbir geçerli gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi halkımızı ve bizleri derinden üzmüştür” dedi.

“DİREĞE SÜRÜLEN GRES YAĞI DENİZİ KİRLETİYORMUŞ”

Bölge Liman Başkanı tarafından 21 Haziran tarihinde yapılan açıklamayı hatırlatan Başkan Posbıyık, “Yağlı direk yarışlarında kullanılan gres yağı, denizi kirletiyor, diyorlar. Acaba gemilerden boşaltılan sintine suları için de aynı hassasiyet gösteriliyor mudur? Ya da sintine suları nedeniyle gemi ticaretine izin verilmiyor mu? Gelenekleri yaşatmak, gerekli tedbirleri almaktan geçer. 1 saatlik yarışmada gres yağından oluşabilecek kirliliği, belediyemiz su altı arama kurtarma ekipleri ve dalgıçlarla birlikte yarım saatte temizlerler. Ayrıca 200 metrekare alandaki etkinlikte oluşabilecek kirliliği günümüzde bertaraf edebilecek her türlü teknolojik imkan vardır” diye konuştu.

“BAYRAM BAHANE EDEREK KUTLAMALAR İPTAL EDİLEMEZ”

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yağlı direk yarışlarının ertelenmesinin ilçe halkını üzdüğünü belirten Halil Posbıyık, “Kutlama tarihinin 1 Temmuz'dadan 3 Temmuz'a alınması da bu üzüntümüzü katlamıştır. Bayram tatili, bu kutlama gecikmesine mazeret olamaz çünkü 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da milli bir bayramdır. Gününde kutlanması gerekir. Ereğli halkının iki bayramı bir arada kutlamasında ne sakınca vardır? Bugüne kadar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, 30 Ekim'de ya da birkaç gün sonra kutlandığı görülmüş müdür? Karar alanların, karar verenlerin bu millete karşı, Ereğli halkına karşı bir sorumluluğu olduğunu unutmaması gerekir” dedi.