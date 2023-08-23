Yangın bölgesinde büyük bir tehlike… SÖZCÜ ekibi de oradaydı

Çanakkale’deki orman yangınını takip eden SÖZCÜ ekibi canlı yayın yaptığı sırada hemen yakındaki gövdesi yanan bir ağaç, arama kurtarma ekibinin bulunduğu aracın üzerine devrildi. Olay sonrası arama kurtarma ekibinden bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O ağacın devrilme anı ve yaşanan panik kameraya saniye saniye yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgârın etkisiyle çevreye yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Orman yangınını dün akşamdan beri takip eden SÖZCÜ muhabiri Gülnur Saydam ve kameraman Burak Dalgül, canlı yayında yangınla ilgili son gelişmeleri anlatırken büyük bir tehlike atlattı.

Yağcılar mevkiinde SÖZCÜ ve TELE 1 ekiplerinin bulunduğu alanın hemen yakınındaki gövdesi yanan bir ağaç, büyük bir gürültüyle arama kurtarma ekibinin bulunduğu aracın üzerine devrildi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

O sırada aracın arkasında bulunan arama kurtarma ekibinden biri ağacın altında kaldı. Ağacın devrilme anı ve yaşanan panik kameraya saniye saniye yansıdı.

Ağacın altında kalan kişi, ekip arkadaşları tarafından kurtarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir Çanakkale'deki yangın felaketinde son durum: Evler hasar gördü, köyler boşaltıldı