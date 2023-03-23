Yaşadıklarına isyan etti: Hep AKP’ye oy verdim, bir daha tövbe

Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa eden eski CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Bir çiftçi "Yem alamadığım için bütün büyükbaş hayvanlarımı sattım" dedi. Özer’e dert yanan bir başka çiftçi ise "Ben AKP’ye oy veriyordum, şimdi tövbe" diye konuştu.

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Milletvekili aday adaylığı için geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden eski CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri'de çiftçilikle uğraşan vatandaşları ziyaret etti.

“GELECEK AY BEN NE YİYECEĞİM?”

Özer'e yem fiyatlarından ve artan maliyetlerden dert yanan bir çiftçi, “Ben 6 bin lira aylık alıyorum. Şu araba 4 bin 100 lira ve 2 bin lira verdim. Şimdi gelecek ay ben ne yiyeceğim, hiçbir şey yok” dedi.

“BÜTÜN KÖY BORÇLU”

CHP'li Özer'in “Büyükbaş hayvanın var mı?” sorusunu yanıtlayan çiftçi, “Yemine yetiştiremedim, sattım. Sor her malcı şurada 5-10 bin lira borçlu. Bütün köy borçlu. Tavuğumuz var. Tilki gelse önceden kovalıyorduk, yumurtasını alalım diye. Şimdi yemi yok, yetiştiremiyoruz diye tilki yesin diyoruz, kovalamıyoruz. Şimdi kapıları açıyoruz. O haldeyiz. Seçimi bekliyoruz bir umut. İnşallah iyi olur” ifadelerini kullandı.

“BUNDAN SONRA TÖVBE”

Daha önce AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir diğer çiftçi ise, “Ben AKP'ye oy veriyordum. Bundan sonra tövbe. Şimdi genel başkanımıza vereceğiz” şeklinde konuştu.

“AKP'DEN BU MİLLET BIKTI”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan CHP'li Ümit Özer ise şunları söyledi:

– Çiftçiyi üretemez, tüm köylüyü borçlu hale getiren AKP’den bu millet bıktı. Her yerde isyan her yerde tepki var bu adaletsiz düzene. Vatandaş hayvanlarına yem alamıyor, yetiştiremiyor, hayvanlarını satmak zorunda kalıyor, geçinemiyor.

– Tavuklarına bile yem alamayan köylü ‘Artık kapıyı açık bırakıyoruz ki tilki gelsin tavukları yesin, ne yapalım, yem yetiştiremiyoruz' diyecek hale gelmiş. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun milletin efendilerini bu hale getirenlere.

– Çok ama çok az kaldı. Herkesin rahat nefes alacağı, huzur içinde, yaşayacağı, üretenin, emeğin kazanacağı bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu rant ve koltuk iktidarının, bu saray iktidarının sonu geldi. AKP’ye oy veren de pişman. Asla umutsuzluk yok. Bu yalan ve talan düzen ya bitecek ya bitecek. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde halkın iktidarı yakın.