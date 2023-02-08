Amca yeğen yan yana: Yemek istemiyorum bir an önce bizi buradan çıkarın

Kahramanmaraş merkezli iki deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan bir binanın enkazında kalan amca ANDA ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sırasında kendisine yiyecek getirileceği söylenen amca Recep "Ben yemek yemek değil, bir an önce buradan kurtarılmamızı istiyorum" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerde Hatay’da da çok sayıda bina yıkıldı. Soyadları öğrenilemeyen Recep ile yeğeni Umut da enkaz altında kaldı.

Amca- yeğenin yardımına ANDA ekipleri yetişti. Üzerlerine battaniye örtülen enkaz altındaki iki depremzededen amca Recep, kendisine yemek getirileceğini söyleyen ekiplere, “Ben yemek yemek değil, bir an önce buradan kurtarılmamızı istiyorum. Yeğenim de hasta oldu” dedi. Ekipler ise “Umut’un üstü gayet sıkı. Hiçbir problem yok” diye cevap verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu iki depremzede, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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