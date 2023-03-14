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Yeni evli çift, balayı tatili yaptıkları otel odasında ölü bulundu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bir otelde balayı tatili yapan yeni evli M.A. ve K.A. otel çalışanları tarafından ölü bulundu.

Yayınlanma: 13:36 - 14 Mart 2023 Güncellenme:
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Yeni evli çift, balayı tatili yaptıkları otel odasında ölü bulundu

Ürgüp’teki tele hafta sonu giriş yapan yeni evli çiftten haber alamayan görevliler, oda telefonunu aradı. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında M.A. ve K.A’yı hareketsiz şekilde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otele gelen ekipler, yeni evlenen çiftin yaşamlarını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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