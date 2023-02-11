Yıkılan binanın enkazından 108 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, yıkılan apartmanın enkazında kalan bir kadın, 108 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı illerden Adıyaman’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Depremin ardından Van’dan Adıyaman’a giderek arama-kurtarma çalışmalarına katılan Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi (PAK), enkaz altındaki bir kadını 108 saat sonra sağ çıkardı. Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Van’dan giden ekiplerin yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar 16 depremzede sağ kurtarıldı. Kentten deprem bölgesine toplam 382 personelin görevlendirildiği belirtildi. (DHA)