Yoksulluk da, kuyruklar da bitmiyor
Artan fiyatlar ve düşen alım gücü nedeniyle sıkıntılı günler geçiren dar gelirlilerin oluşturduğu yardım kuyrukları giderek uzuyor. Vatandaşlar, "Bizi bu hale getirenler utansın" diye yakınıyor.
Gaziantep'teki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının önlerinde önceki yıllarda pek rastlanmayan kuyrukların boyu giderek uzamaya başladı.
Hemen her gün, devletin verdiği doğalgaz, elektrik, çocuk, Aile Destek Yardımı gibi birçok yardım kaleminden faydalanmak isteyen dar gelirliler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının önlerinde ortalama 2-3 saat bekliyor.
Taleplerini erkenden ulaştırmaya çalışanlar, sabahın erken saatlerinde kendilerine ön sıradan kuyrukta yer kapıyor.
Fotoğrafları çekilirken yüzlerini kapatmaya çalışarak gizlemeye çalışan dar gelirliler, “Rezilliğimizi mi çekiyorsunuz? Keyfimizden burada değiliz. Bizi bu hallere, yardıma muhtaç duruma getirenler utansın” diye yakındı.