YÖK’ten üniversiteler için yeni karar

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, depremin ardından uzaktan eğitime geçirilen üniversiteler ile ilgili açıklamada bulundu. Özvar, nisan ayı başında alınan kararın yeniden değerlendirileceğini ve gerekirse hibrit sisteme geçileceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Şubat’ta üniversitelerde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını depremzedeler için misafirhane haline getirileceğini ve yaz mevsimine kadar üniversitelerin tatil edilip uzaktan eğitime geçileceğini duyurmuştu.

Alınan karar tepkilere neden olmuş üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi gerektiği vurgulanmıştı. Bugün kameralar karşısına geçen Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerle ilgili yeni kararları duyurdu.

Üniversitelerde bahar döneminin 20 Şubat’ta uzaktan eğitim şeklinde başlayacağını ifade eden Özvar, nisan ayı başında ise yeniden değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

Uygulamalı bölümlerde yüz yüze eğitime geçileceğini kaydeden Özvar, diğer bölümler için ise gerekirse hibrit sisteme geçileceğini ifade etti.

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