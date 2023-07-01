Abone Ol

Yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı

Siverek Bağlar Mahallesi’nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçak ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar ve bıçakla 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin, hastane ve çevrede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili incelemesi sürüyor. (AA)

Yol verme kavgasında ortalık karıştı: Yaralılar varİlginizi ÇekebilirYol verme kavgasında ortalık karıştı: Yaralılar varİstanbul'da tekmeli yumruklu yol verme kavgasıİlginizi Çekebilirİstanbul'da tekmeli yumruklu yol verme kavgası

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam