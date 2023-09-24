Abone Ol

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 21 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.

Yayınlanma: 11:45 - 24 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Erzurum’un Horasan ilçesinin Haydarlı Mahallesi yol ayrımında sabah saatlerinde Kanberoğlu turizme ait plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak, sıkışan yolcuları kurtardı.

Kazada Turan Çağrıboğa olay yerinde, Nezahat Bayram ve Nejlem Veliyeva da kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

X Reklam