Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü, 21 yaralı
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralandı.
Erzurum’un Horasan ilçesinin Haydarlı Mahallesi yol ayrımında sabah saatlerinde Kanberoğlu turizme ait plakalı yolcu otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak, sıkışan yolcuları kurtardı.
Kazada Turan Çağrıboğa olay yerinde, Nezahat Bayram ve Nejlem Veliyeva da kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yaralı 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)