Yolsuzluk soruşturması geçiren kaymakama ödül gibi atama

Adana’nın Yüreğir ilçesi Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bakanlık olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi. Bu süreçte açığa alınması beklenen Yüreğir'in eski Kaymakamı Mustafa Kılıç, Niğde'nin yeni Vali Yardımcısı oldu.

Mehmet SERBES

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Adana'nın Yüreğir ilçesi Kaymakamı Mustafa Kılıç hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açıldı. Bakanlık olayı soruşturmak için müfettiş görevlendirdi. Açığa alınması gereken Eski Kaymakam Mustafa Kılıç, adeta mükafatlandırılarak Niğde Vali Yardımcılığına atandı.

SORUŞTURULAN KAYMAKAMIN ATAMASI YAPILDI

Adana'da duyanları hayrete düşüren bir atama gerçekleşti. Yaklaşık bir yıldan beri Yüreğir Kaymakamı olarak görev yapan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Kılıç hakkında dolandırıcılık suçundan soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı olayı soruşturmak üzere müfettiş görevlendirdi. Açığa alınması gereken Kaymakam Kılıç ise Niğde Vali Yardımcılığı’na atandı. Olayı duyanlar, “Kaymakam bu gücü kimden alıyor? Daha önce çalıştığı yerlerde de benzer olaylar yaşanmış ama hepsinden bir şekilde sıyrılmış. Açığa alınması gerekirken ödül verildi” diye görüş bildirdi.

ADI, YOLSUZLUK OLAYINA KARIŞTI

Kaymakam olduktan sonra sırasıyla Ordu Korgan Kaymakamlığı, Elazığ Ağın Kaymakamlığı, Antalya Akseki Kaymakamlığı, Adana Karataş Kaymakamlığı, Diyarbakır Karapınar Kaymakamlığı, Mersin Yenişehir Kaymakamlığı görevlerinde bulunduktan sonra son olarak 12 Eylül 2022 tarihinde Yüreğir Kaymakamlığı görevine başlayan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Kılıç'ın adı bir yolsuzluk olayına karıştı.

İDDİA : YARDIM MALZEMESİ ALINACAK FİRMALARDAN ŞAHSİ HESABINA PARA

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Yardıma muhtaç ailelere yardım dağıtmak istediğini belirten Yüreğir Kaymakamlığı çeşitli firmalardan teklif aldı. Kaymakam Mustafa Kılıç, teklif veren firmalardan bazıları ile görüşüp, ‘Yardım malzemelerini sizden almaya karar verdik. Vereceğimiz İban'a para yatıracaksınız' denildi.

Bunun üzerine firmalar verilen İban numarasına para yatırmak istedi ancak o İban Kaymakam Mustafa Kılıç'ın şahsi iban’ıydı. Firma sahipleri, “Verilen İban şahsa ait. Yardım kurumunun İban’ı değil” diye itiraz etmek istedi ancak Kaymakam Kılıç, “Ben ilçe kaymakamıyım. Yardım kuruluşlarının da başkanıyım. Gelen paralar direk kuruluşlara aktarılıyor” diye cevapladı.

Paralar yatırıldı ancak ne alım oldu, ne ihale şartları yerine getirildi. Dolandırıldıklarını anlayan firmalar İçişleri Bakanlığı’na şikayet etti. Bunun üzerine bakanlık olayı soruşturmak üzere iki müfettiş görevlendirdi.

MÜFETTİŞLER KAYMAKAMLIKTA

Müfettişler Yüreğir Kaymakamlığı'na gelerek olayı çok yönlü soruşturmaya başladılar ancak açığa alınması gereken Mustafa Kılıç'a sihirli bir el değdi ve eski Kaymakam Niğde’nin Vali Yardımcısı oldu.

Atama haberini duyanlar tepkilerini dile getirerek, “Soruşturulan bir Kaymakam işten el çektirilmezse nüfuzunu kullanır ve bu işten kurtulur. Olan bizim paralarımıza olur. Oysa böyle durumda görevlinin açığa alınması gerekir. Soruşturmanın sonucuna göre hareket edilir.” ifadelerinde bulundu.

Görev yaptığı diğer yerlerde de benzer soruşturmalar geçirdiği öğrenilen Kaymakam Mustafa Kılıç'la ilgili son soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.