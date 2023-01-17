Son dakika… Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Yozgat'ta, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 7 terör örgütü IŞİD mensubu, jandarma operasyonuyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü IŞİD’in Suriye ve Irak’ta silahlı eylemlerine karışan ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye geldiği belirlenen 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 IŞİD şüphelisi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. (DHA)