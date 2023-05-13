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YSK’dan Muharrem İnce kararı…

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağını açıkladı. 

Yayınlanma: 12:53 - 13 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şunları söyledi:

“Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır.”

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