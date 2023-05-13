YSK’dan Muharrem İnce kararı…
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli sayılacağını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi ile ilgili açıklama yaptı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şunları söyledi:
“Oy birliği ile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte sayın Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varmıştır.”