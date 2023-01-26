Yüksek Seçim Kurulu Başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına Ahmet Yener seçildi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta erken seçim tarihi için 14 Mayıs tarihin vermesinin ardından Türkiye seçim atmosferine girdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iki gün önce grup toplantısında “YSK'ya güvenmediğimi Mısır'daki sağır sultan duydu. YSK'nın hangi olaylarda nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracağız YSK gelecek hukuka uygun karar verecek. İradesini saraya ipotek eden adama hakim mi denir, hakim denmez. Hâlâ bunu öğrenemediniz mi, hâlâ bunu bilmiyor musunuz? İstanbul seçimlerini alalım…” ifadelerini kullandı.

Bugün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) seçilen 5 üye, yemin ederek göreve başladı. Üyeliğe Danıştay’dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender ile Yargıtay’dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için YSK’de tören düzenlendi.

AĞABEYİ SAYIŞTAY BAŞKANI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına da Ahmet Yener seçildi. Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in ağabeyi… Ahmet Yener, Adalet Bakanlığı’nda hakim ve savcı mülakat komisyon üyeliği görevlerini de yürütüyor. Yener’in uzmanlık alanı iş kazaları ve meslek hastalıkları.

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