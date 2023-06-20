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Yüksekova’da operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu' kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 09:21 - 20 Haziran 2023 Güncellenme:
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Yüksekova’da operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Hakkâri İçişleri Bakanı operasyon Polis şehit terörist Yüksekova
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