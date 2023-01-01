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Son dakika… Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK’lı şüpheliler tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısı ve 1 terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.

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Son dakika… Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK’lı şüpheliler tutuklandı

Yunanistan’a kaçmak isterken iki gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri U.P, Z.Y. ve S.D’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAÇARKEN YAKALANAN PKK’LI TERÖRİST TUTUKLANDI 

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince iki gün önce birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu Z.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi’ne getirilen Z.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandıİlginizi ÇekebilirYunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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