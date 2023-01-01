Son dakika… Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK’lı şüpheliler tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısı ve 1 terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Yunanistan’a kaçmak isterken iki gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri U.P, Z.Y. ve S.D’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
KAÇARKEN YAKALANAN PKK’LI TERÖRİST TUTUKLANDI
Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince iki gün önce birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan’a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu Z.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi’ne getirilen Z.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)