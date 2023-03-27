Yurttan çadıra…

Deprem sonrası online eğitime geçilmesi üzerine kaldığı yurttan ayrılmak zorunda kalan ve İslahiye'de ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Ahmet Polat, “Şu anda çadırlarda kalıyoruz internet desteği alamadığımız için burada da internet çekmediği için online derslere de katılamadık… Toplasanız 1 sene doğru düzgün yüz yüze eğitim alamadım” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 50 gün geçti. Depremde binlerce insan yaşamını yitirdi, yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesi depremin en çok etkilendiği ve çok sayıda yurttaşın hayatını kaybettiği bölgelerden birini oluşturuyor.

“HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARA BÜYÜK BİR DESTEK VERMESİ GEREKİYOR”

İslahiye'de 15-20 yıldır besicilik yapan Bayram Polat, “Çok şiddetli bir deprem oldu, İslahiye'de çok can kaybımız var. Hasar çok” sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Polat, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın depremzedelere yönelik yaptığı yardımlara ilişkin “Büyükbaş için 500 (lira), küçükbaş için 50 (lira) hayvan desteği geldi. İyi bir rakam değil. Hayvancılığın ayakta durması için çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşanlara büyük bir destek vermesi gerekiyor. Şu anda et başını alıp gitmiş, üretim yok. Bundan 1-2 sene önceki damızlık inekler kesildi. Şu anda hayvan sıkıntısı var. Dışarıdan ithal etmeye çalışıyorlar o da bir çözüm değil” diye konuştu.

“İLÇENİN YÜZDE 70'İ GÖÇ ETTİ”

Hayvanlarına içirebilmek için tankerle su taşıdığı çeşme sularının hala kirli olduğunu söyleyen besici, “İslahiye'nin yüzde 80 geçimi çiftçi, hayvancılık üzerine, bitti yani, ilçe olarak bitti. İlçenin yüzde 70'i göç etti, yüzde 30'u kaldı” dedi.

Besici Bayram Polat'ın oğlu Ahmet Polat, Gaziantep Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dördüncü sınıf öğrencisi. Polat, depremden sonra İslahiye'ye dönmek zorunda kaldığını ve yaşadıkları çadırda online eğitim için internet erişiminin olmadığını söyledi.

Pandemi dönemi üniversiteyi kazanan Polat, öğrencilik yaşamının uzaktan eğitim ile tamamlamak üzere olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“ŞU ANDA ÇADIRLARDA KALIYORUZ, ONLİNE DERSLERE DE KATILAMADIK”

“İnternet desteği verilmedi. Apar topar yurtlardan çıkarıldık depremzedeler yerleştirilecek diye. İslahiye'ye geldiğimizde online eğitime dönüleceğini söylediler. Onun için internet desteği almadık çünkü burada internet çekmiyor. Şu anda çadırlarda kalıyoruz internet desteği alamadığımız için burada da internet çekmediği için online derslere de katılamadık. O konu hakkında mağduriyet yaşıyorduk.

“TOPLASANIZ 1 SENE DOĞRU DÜZGÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM ALAMADIM”

Hem pandemiden dolayı üniversiteye ilk 2 yılında gidemedik. Deprem oldu, üniversiteye tekrardan gidemedik. Üniversiteyi online olarak bitireceğim. Toplasanız 1 sene derslere katılmadım, yüz yüze olarak. 4 yıllık üniversite okudum ilk 2 yılında pandemiden dolayı katılamadık derslere sonra sonuncu sınıfa geçtim. Deprem oldu tekrardan online eğitime geçtik. Toplasanız 1 sene doğru düzgün yüz yüze eğitim alamadım.”

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