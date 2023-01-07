Son depremler: Ege bölgesinde 24 saatte 119 deprem meydana geldi

Ege bölgesinde son 24 saat içerisinde büyüklüğü 1.0 ile 5.0 arasında değişen 119 deprem meydana geldi. Birçoğu hissedilmemesine rağmen Kuşadası, İzmir, Çanakkale ve Muğla gün boyunca adeta beşik gibi sallandı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre son 24 saat içerisinde gerçekleşen depremlerin büyük bölümü Ege bölgesinde meydana geldi. Büyük bölümünün hissedilemeyecek kadar küçük olduğu depremlerin bir bölümü vatandaşlar tarafından hissedildi.

SON DEPREMLER VATANDAŞLARI KORKUTTU

Depremlerin 9’sı 3-3.9 arasında, 2’si 4.0 ve 4.8, 1 ise 5.0 büyüklüğünde yaşandı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremlerle ilgili şöyle konuştu: -Ege Denizi son 1 aydır beşik gibi sallanıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarıyla ile Girit, Rodos adaları, Antalya ve ilçesi Kaş, Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçeleriyle Gökova Körfezi, İzmir Körfezi ve Buca ile dünden beri de Kuşadası ve Özdere açıklarında deprem fırtınası şeklinde gerçekleşiyor.

-Bugün ise Çanakkale-Ayvacık açıklarındaki Midilli Adası kuzeyine sıçradı. Sabaha karşı 04.52'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra çok sayıda artçı deprem oldu. Saat 09.39 da yine aynı bölgede 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

-Midilli Adası kuzey sınırında meydana gelen bu depremlerin odak mekanizma çözümleri; sağ yanal bir fayın kırıldığını gösteriyor.

-Kuzey Anadolu fayının en batı ucunda gerçekleşen bu depremler, Edremit Körfezi güneyindeki fayların da Edremit Körfezi’ne kıyısı olan yerleşimler için deprem tehlike kaynağı olarak değerlendirilmesini gerektiriyor.

-Çanakkale ile Bodrum arasındaki depremler, tektonik kökenlidir. Ayrıca Girit Adası ile Bodrum arasındaki bölgede var olan aktif volkanların da volkanik kökenli depremlere neden olduğunu söyleyebiliriz.

‘OLASI BÜYÜK BİR DEPREMİ ÖTELEMİŞ VEYA ÖNE ÇEKMİŞ OLABİR’

-Bu depremler sismik aktivite açısından olağanüstü bir durumun yaşandığını gösteriyor. Fakat bu kadar geniş alanda öbek öbek yayılım sunan bu deprem fırtınaları olası büyük bir depremin de yakın gelecekte olmasını güçleştirebilir.

-Yani son bir aydır Ege kıyılarının değişik kesimlerinde devam eden deprem fırtınaları, Ege Denizi'nde meydana gelebilecek büyük bir depremin zamanının ötelenmesine neden olabilir.

-Bir diğer olasılık ise tüm bu deprem fırtınalarına rağmen Ege Denizi'ni altındaki kabukta biriken stresin boşaltılamaması. Dolayısıyla bu büyük bir depremin zamanını öne çekmiş olabilir.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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