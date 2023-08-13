Son depremler: Malatya ve Kahramanmaraş’ta arka arkaya deprem

Geçtiğimiz aylarda yaşanan büyük depremlerin yaşandığı Malatya ve Kahramanmaraş'ta arka arkaya deprem olmaya devam ediyor. Malatya'da son 24 saat içerisinde en şiddetlisi 4.8 olan onlarca deprem yaşandı. Bölgede meydana gelen son dakika depremler ve bilgileri, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor.

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Standart boyut

Türkiye genelinde her gün olanlarca deprem meydana gelmektedir. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bazı zamanlarda sarsıntıların şiddeti yıkıcı boyutlarda olabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremleri dakika dakika paylaşıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün yine 4,3 ve 4,9 iki sarsıntı var. Geçen günkü 5,2 ve 4,3 depremleri ile hemen hemen aynı yerler. Buralara stres transferi olabileceği dolayısıyla bu tür depremlerin beklenebileceğini sizlere belirtmiştim. Bendeki haritada bu depremlerin olduğu yerde bir fay yok. Acaba bu depremler KD uzanımlı Doğanşehir fayının İkizce’ye doğru muhtemel uzantısı üzerinde mi meydana geliyor?” dedi.