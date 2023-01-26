Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Son depremler vatandaşlarda endişe ve korku yaratırken vatandaşlar sarsıntının büyülüğünü araştırıyor. Depremler hakkında bilgiler ise AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Akdeniz'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede ve birçok farklı noktada onlarca deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Ege, Doğu Anadolu ve Akdeniz'de ufak büyüklükte depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

DEPREM STRESİ AZALTMIŞ OLABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Muğla’nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin, Ege Denizi’ndeki stresi belli oranda azaltmış olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, Fethiye açıklarında meydana gelen depremin Pliny-Strabo fayı adı verilen büyük ölçekli bir fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu zonun aynı zamanda Afrika levhasının yırtıldığı yere karşılık geldiğini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

“Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre depremin büyüklüğü 5,4 ile 5,9 arasında değişiyor. Son aylarda meydana gelen ve deprem fırtınaları şeklinde devam eden deprem yoğunluğu sırasında oluşan bir deprem. Bu yırtılma yeri, jeolojik anlamda Ege ile Akdeniz’i birbirinden ayıran bölgeyi de ifade ediyor. Son iki ayda Ege Denizi’nde meydana gelen depremlere karşılık verecek şekilde gelişmiş olmalı. Odak mekanizma çözümü sol yanal bir hareketi gösteriyor. Bu deprem, Ege Denizi’ndeki stresi belli oranda azaltmış olabilir.” AA